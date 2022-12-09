Alanya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı iş yerlerinde yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda yasa dışı bahisten kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ile telefon ve bilgisayara el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.S, M.K, Y.K. ve C.H. tutuklandı, K.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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