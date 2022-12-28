Alanya'da sahibinin viteste bıraktığı araç binanın bahçesine devrildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde sahibinin viteste park etmesi nedeniyle hareket eden araç, binanın bahçesine devrildi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 AVL 825 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi'nde park edildikten sonra viteste bırakılması nedeniyle hareket ederek kaldırımdan bir binanın bahçesine düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, devrilen otomobilde hasar oluştu.



Aracını park ettikten sonra eczaneye giden sürücü otomobilini bahçede devrilmiş halde görünce üzüntü yaşadı.

Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.



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