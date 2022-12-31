Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü sahasında Fenerbahçe'yle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde antrenman programına devam etti.

Akdeniz ekibi, 2022 yılının son idmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.