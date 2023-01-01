Antalya'da 2023'ü denize girerek karşıladılar

Milli Piyango 4 bilene ne kadar veriyor?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da gece denize girenler, 2023 yılına denizde "merhaba" dedi.

Konyaaltı Sahili'nde toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren grup üyeleri, ateş yakarak eğlendi.

Gruptakiler daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla 2022'nin son dakikasında 10'a kadar sayarak, 2023'ün ilk dakikasında denize girip bir süre yüzdü.

Denizden çıktıktan sonra gazetecilere açıklama yapan grup üyelerinden İsmail Çankaya, her sabah Konyaaltı'nda yüzerek güne başladıklarını belirterek, yeni yıl geleneklerini de sürdürdüklerini söyledi.

Mehmet Aydoğan, yeni yılı denizde karşılamanın güzel olduğunu kaydetti.

Denizin sağlık getirdiğini dile getiren Nail Avcı, "Deniz sağlıktır. Her yeni yılı denizde karşılıyoruz." dedi.

Fikri Demirayak ise Antalya'yı sevdiklerini ifade ederek, "Bu senede yeni yıla denizde girdik. Sahil çocuğuyuz, yaz kış denize alışığız. Deniz suyu sıcaklığı 18 derece, soğuk değil." diye konuştu.

11 yaşındaki Atlas Mutlu, "Deniz suyu sıcaklığı bana biraz soğuk geldi. İlk defa yılbaşı gecesi denize girdim." ifadesinde bulundu.

Öte yandan, grup üyeleri arasında yer alan bir kişi, kumsaldaki ateş üstünden atlarken düşme tehlikesi atlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.