Alanyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları devam etti

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki günlük iznin ardından, kulüp tesislerinde teknik direktör Francesco Farioli, yönetiminde antrenman gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, gruplar halinde pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Öte yandan antrenman öncesi Khadim Rassoul'ün doğum günü kutlandı.

Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa 4 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

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