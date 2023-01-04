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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da darbedilen kadının beynine pıhtı atması sonucu öldüğü belirlendi

AA

Antalya'da darbedilen kadının beynine pıhtı atması sonucu öldüğü belirlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir yakını tarafından darbedildikten 10 gün sonra ölen kadının beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kuzeninin eşi Ö.G. ile kavga ettikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 10 gün sonra hayatını kaybeden Kamuran Uluca'nın (52) adli tıp morgunda yapılan ön otopsisinde beynine pıhtı attığı belirlendi.

Kadının bu nedenle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Uluca'nın hayatını kaybetmesinin ardından Ö.G'nin yeniden ifadesinin alındığı ve ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Toklular Mahallesi'nde yaşayan Kamuran Uluca (52) ile kuzeninin eşi Ö.G. (27) 10 gün önce çocuk gürültüsü nedeniyle kavga etmişti.

Olaydan sonra Uluca ve Ö.G. karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olmuştu. Darp raporu almak için polis eşliğinde hastaneye giden Uluca, aniden fenalaşmış ve kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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