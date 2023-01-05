Alanyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında evinde Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp açıklamasına göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan antrenman öncesi Leroy Fer'in doğum günü kutlandı.

Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor 9 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda karşılaşacak.

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