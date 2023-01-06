"Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının üçüncü buluşması Antalya'da yapılacak

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ANTALYA (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenecek "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının üçüncü buluşması yarın Antalya'da yapılacak.

AK Parti Antalya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilatı koordinesinde 81 ilde gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Programda, Antalya'ya 1 milyar 157 milyon lira değerinde 82 projenin toplu açılışını gerçekleştirmek için gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın girişimcilerle buluşacak.

"Bilimde, sanatta, sporda, üretimde, kültürde, siyasette kadın" konulu program, 7 Ocak Cumartesi günü Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenecek.

Devlet desteklerinden faydalanarak girişimci olmuş ve alanında birçok başarıya imza atmış Türkiye'nin üreten kadınlarıyla, hayalleri olan kadınları bir araya getirecek programda, Antalya'ya ve Türkiye'ye değer katan kadınlar ilham veren yolculuklarını, tecrübelerini paylaşacak.





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