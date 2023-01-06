Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation Fortune"nin özel gösterimi yapıldı

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ANTALYA (AA) - Tamamına yakını Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation Fortune" filmi, özel gösterimle seyirciyle buluştu.

Yönetmenliğini ünlü yapımcı ve yönetmen Guy Ritchie'nin üstlendiği, Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes ve Bugzy Malone'nın başrollerini paylaştığı filmin özel gösterimi için Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde program düzenlendi.

Yapımcı Zeynep Santıroğlu Sutherland, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin büyük bir bölümünün Antalya'da, diğer bölümlerinin ise farklı ülkelerde çekildiğini söyledi.

Çekimler boyunca Antalya'da keyifli bir süreç geçirdiklerini anlatan Sutherland, "Bizim için çok sürükleyici bir iş oldu. En gurur verici yanı Antalya'da böyle bir filmi çekmiş olmamız. Çok heyecanlıyız. Umarım herkes bizim heyecanımızı paylaşır ve filmi beğenir." dedi.

Yönetmen Ritchie'nin Antalya'da ikinci filmini çekeceğini hatırlatan Sutherland, "Antalya’nın film çekmeye ışığı çok müsait. Havası ve otelleri ile sinema sektörü Antalya'ya çok yakışıyor." diye konuştu.

Oyuncu Tim Seyfi de kendisinin de filmi ilk kez bu gece izlediğini belirtti. Tüm oyuncularla güzel bir çalışma ortaya koyduklarını dile getiren Seyfi, "Hollywood oyuncuları ile karma filmler çekilmenin artık zamanı geldi. Bizim yeni nesil oyuncular çok başarılı. 10 yıl önce fazla görmüyorduk ama artık uluslararası standartlara çok rahat ulaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Oyuncu Ozan Ayhan, çok farklı bir deneyim yaşadığını söyledi.

Oyuncu Aksel Üstün, yabancı oyuncularla çalışmanın güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

- Heyecan ve aksiyon dolu film

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie'nin senarist ve yönetmenliğini üstlendiği yüksek bütçeli filmin büyük bölümü, Antalya'da çekilen sahnelerden oluşuyor. Heyecan ve aksiyon dolu filmde, dünyayı tehdit edebilecek ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesi anlatılıyor.

İsmi ilk olarak "Five Eyes" olarak açıklanan ancak daha sonra "Operation Fortune" olarak değiştirilen filmde, "Orson Fortune" karakterini Jason Statham canlandırıyor.

Çekimlerine ocak 2021'de başlanan aksiyon-gerilim-casusluk türündeki filmin Antalya'da geçen sahneleri için EXPO 2016 Antalya Sergi alanında film platosu inşa edilmiş, filmin bazı aksiyon sahneleri ise yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki EXPO Kulesi'nin terasında çekilmişti.

Çekimlere daha sonra, kent merkezinin en çok ziyaretçi çeken antik yerleşim bölgesi Kaleiçi, Cumhuriyet Meydanı, Aspendos Antik Kenti ve Karaalioğlu Parkı'nda devam edilmişti.

Film, 13 Ocak'ta gösterime girecek.





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