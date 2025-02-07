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        Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:19
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        Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

        Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Sami Uğurlu, yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Fatih Karagümrük ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'inde yer alan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyun ile idmanı tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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