Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Fatih Karagümrük ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'inde yer alan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyun ile idmanı tamamladı.

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