Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Antalya'da devam ediyor
Antalya, Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağına ev sahipliği yapıyor.
Antalya, Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağına ev sahipliği yapıyor.
Avrupa'nın önemli amatör golf turnuvalarından biri olan ve "144 - Bir Onur Meselesi" adı verilen şampiyonanın Türkiye ayağı, Belek Turizm Merkezi'ndeki 4 ayrı golf sahasında düzenleniyor. Turnuvaya 48 takımdan yaklaşık 400 sporcu derece için mücadele veriyor.
Dün başlayan organizasyon, yarın gerçekleştirilecek final mücadelelerinin ardından ödül töreniyle sona erecek.
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