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        Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Antalya'da devam ediyor

        Antalya, Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağına ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:44 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:44
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        Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Antalya'da devam ediyor
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        Antalya, Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye ayağına ev sahipliği yapıyor.

        Avrupa'nın önemli amatör golf turnuvalarından biri olan ve "144 - Bir Onur Meselesi" adı verilen şampiyonanın Türkiye ayağı, Belek Turizm Merkezi'ndeki 4 ayrı golf sahasında düzenleniyor. Turnuvaya 48 takımdan yaklaşık 400 sporcu derece için mücadele veriyor.

        Dün başlayan organizasyon, yarın gerçekleştirilecek final mücadelelerinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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