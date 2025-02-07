Antalya'da eczane dışında satışı yasak 5 bin 105 kutu ilaca el konuldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda eczane dışında satışı yasak olan 5 bin 105 kutu ilaç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut huzur ve güvenliğin devamının sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla bir depoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada, yasal tedarik zinciri dışına çıkmış, farklı ambalaj ve blister içerisinde satışa hazır toplam 5 bin 105 kutu ilaç ele geçirildi.

Operasyon kapsamında C.B. ile yabancı uyruklu A.T. gözaltına alındı.

Yakalanlar hakkında adli işlem başlatıldı.