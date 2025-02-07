Organ bağışıyla gelen yeni kalbiyle sağlığına kavuştu

Antalya'da 7 yıldır kalp hastalığıyla mücadele eden Hakan Kaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kalp nakliyle sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Antalya'da yaşayan 44 yaşındaki Hakan Kaya'ya 2018 yılında kalp hastalığı, 2021'de ise kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Kaya'ya, 2,5 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından yapay kalp takıldı.

Hastaneden bir ay önce aranan Kaya'ya, Konya'da kendisine uygun kalp bulunduğu bildirildi. Zamanla yarışan ekip, 4 saat içinde Konya'dan Antalya'ya getirilen kalbi, başarılı operasyonla Kaya'ya nakletti.

Bir ay sonra taburcu olan Kaya'yı iş arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

- "Yol dahil 4 saat içinde nakil işlemini gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bayezid, Kaya'ya iki yıl önce yapay kalp koyduklarını ancak sorunlar yaşadığı için kalp nakli listesine aldıklarını söyledi.

Kaya'nın hastanelerinde yattığını belirten Bayezid, "Bekleme süreci tamamlandı çünkü Konya'dan uygun verici çıktı. 38 yaşında, ateşli silah yaralanması neticesinde hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesi organ bağışı yapınca ekibimiz hemen yola çıktı, kalbi aldı. Yol dahil 4 saat içinde nakil işlemini gerçekleştirdik. Bugün hastamızı taburcu ediyoruz, çok mutluyuz. Diğer nakil bekleyen hastalarımız için de bağış bekliyoruz." dedi.

- "Yeni hayatımın ilk günü"

Kalp nakliyle yeni hayata başlayan Hakan Kaya ise 2,5 yıl yapay kalple yaşadığını ifade ederek, "Şarjla uğraşmaktan kurtulduk artık. Bir ay önce nakil gerçekleşti. Kalbi bağışlayan kişinin ailesine Allah sabırlar versin, kendisinin de mekanı cennet olsun. Şu an çok iyiyim, her şey yolunda gitti. Sağlığım yerinde, artık normal insan kalbi gibi çalışıyor kalbim." diye konuştu.

Kızıyla bugüne kadar gerçekleştiremediği hayallerini artık yapabileceğini belirten Kaya, "Hayalim, kızımla beraber yan yana yatabilmekti. Yapay kalp cihazı nedeniyle yan yana yatamıyordum ve birçok şeyden mahrum kalıyordum. Şarjla yaşamak zorundaydım. Şu an her şey çok güzel. Bugün taburcu oluyorum, yeni hayatımın ilk günü." ifadelerini kullandı.