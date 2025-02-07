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        Organ bağışıyla gelen yeni kalbiyle sağlığına kavuştu

        Antalya'da 7 yıldır kalp hastalığıyla mücadele eden Hakan Kaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kalp nakliyle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:53 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:15
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        Organ bağışıyla gelen yeni kalbiyle sağlığına kavuştu
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        Antalya'da 7 yıldır kalp hastalığıyla mücadele eden Hakan Kaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kalp nakliyle sağlığına kavuştu.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Antalya'da yaşayan 44 yaşındaki Hakan Kaya'ya 2018 yılında kalp hastalığı, 2021'de ise kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

        Kaya'ya, 2,5 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından yapay kalp takıldı.

        Hastaneden bir ay önce aranan Kaya'ya, Konya'da kendisine uygun kalp bulunduğu bildirildi. Zamanla yarışan ekip, 4 saat içinde Konya'dan Antalya'ya getirilen kalbi, başarılı operasyonla Kaya'ya nakletti.

        Bir ay sonra taburcu olan Kaya'yı iş arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

        - "Yol dahil 4 saat içinde nakil işlemini gerçekleştirdik"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bayezid, Kaya'ya iki yıl önce yapay kalp koyduklarını ancak sorunlar yaşadığı için kalp nakli listesine aldıklarını söyledi.

        Kaya'nın hastanelerinde yattığını belirten Bayezid, "Bekleme süreci tamamlandı çünkü Konya'dan uygun verici çıktı. 38 yaşında, ateşli silah yaralanması neticesinde hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesi organ bağışı yapınca ekibimiz hemen yola çıktı, kalbi aldı. Yol dahil 4 saat içinde nakil işlemini gerçekleştirdik. Bugün hastamızı taburcu ediyoruz, çok mutluyuz. Diğer nakil bekleyen hastalarımız için de bağış bekliyoruz." dedi.

        - "Yeni hayatımın ilk günü"

        Kalp nakliyle yeni hayata başlayan Hakan Kaya ise 2,5 yıl yapay kalple yaşadığını ifade ederek, "Şarjla uğraşmaktan kurtulduk artık. Bir ay önce nakil gerçekleşti. Kalbi bağışlayan kişinin ailesine Allah sabırlar versin, kendisinin de mekanı cennet olsun. Şu an çok iyiyim, her şey yolunda gitti. Sağlığım yerinde, artık normal insan kalbi gibi çalışıyor kalbim." diye konuştu.

        Kızıyla bugüne kadar gerçekleştiremediği hayallerini artık yapabileceğini belirten Kaya, "Hayalim, kızımla beraber yan yana yatabilmekti. Yapay kalp cihazı nedeniyle yan yana yatamıyordum ve birçok şeyden mahrum kalıyordum. Şarjla yaşamak zorundaydım. Şu an her şey çok güzel. Bugün taburcu oluyorum, yeni hayatımın ilk günü." ifadelerini kullandı.

        Hastaneden taburcu olduktan sonra iş arkadaşlarının çiçeklerle karşılama sürprizi karşısında duygulanan Kaya, "İş arkadaşlarım bana, 'Kalpsiz.' diye hitap ediyordu, bakalım şimdi ne diyecekler? Onlar beni her zaman destekledi. Hepsinden Allah razı olsun. Karşılarında konuşurken çok zorlandım, gözlerine bakamadım çünkü bakarsam kendimi tutamazdım. Şimdi her şey çok güzel, teşekkür ederim." dedi.

        Babasının sağlığına kavuşmasıyla hayallerini gerçekleştireceği için mutlu olduğunu dile getiren 12 yaşındaki Elisa Kaya da çok mutlu hissettiğini ifade ederek, "Artık yapamadığımız her şeyi yapabileceğim. Babamla denize girmek, gezmek istiyorum. En çok da babamla birlikte uyumak istiyordum." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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