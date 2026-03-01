Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile son oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahada yer aldı.





Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşmada, Nottingham Forest müsabakasına ilk 11'de başlayan kaleci Tarık Çetin, Mert Müldür, Archie Brown, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene'nin yerine kaleci Ederson Moraes, Levent Mercan, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo ve Marco Asensio görev yaptı.



Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısına Ederson Moraes, Nelson Semedo, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Sidiki Cherif ilk 11'iyle çıktı.





Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Mert Günok, Archie Brown, Fred, Mert Müldür, Anthony Musaba, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen ve Oğuz Aydın, yedek soyundu.





Antalyaspor'da ise teknik direktör Sami Uğurlu, ligde son oynadıkları Zecorner Kayserispor maçının kadrosuna göre tek değişiklik yaptı.



Uğurlu, Dario Saric'in yerine Samuel Ballet'i ilk 11'de görevlendirdi.



Antalyaspor'un Fenerbahçe müsabakasındaki ilk 11'ini Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jesper Ceesay, Doğukan Sinik, Nikola Storm, Sander Van de Streek ve Samuel Ballet oluşturdu.





Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Georgiy Dzhikiya, Boli, Dario Saric ve Kerem Kayaarası yer aldı.





Öte yandan her iki takımın oyuncuları, seremoni öncesi sahaya Vergi Haftası ve Yeşilay Haftası pankartlarıyla çıktı.



Kırmızı-beyazlı taraftarların tribünlerde sergilediği koreografi de ilgi çekti.



