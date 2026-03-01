Canlı
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:Serikİsmail Oğan

        Hakemler: Ayberk Demirbaş, Batuhan Bıyıklı, Oğuzhan Kocaçoban

        Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Dk. 75 Sertan Taşın), Selim Dilli (Dk. 88 Şeref Özcan), Montes, Nwachukvu (Dk. 88 Sadygov), Skvortsov, Burak Asan (Dk. 75 Emre Nefiz), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 75 Adeola)

        Özbelsan Sivasspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Fevzi Yıldırım, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik, Okoronkwo (Dk. 89 Bekir Turaç Öke), Mert Çelik (Dk. 85 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan (Dk. 73 Avramovski), Ethemi (Dk. 85 Murat Paluli), Manaj

        Goller: Dk. 48 Manaj (Özbelsan Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45+1 Nalepa (Serikspor), Dk. 12 Manaj, Dk. 34 Okan Erdoğan, Dk. 78 Appindangoye, Dk. 94 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor)




        ANTALYA

