        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Giriş: 01.03.2026 - 21:31
        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 3 Mart Salı günü evinde Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, dün Galatasaray'la Süper Lig'de yapılan maçta forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Turuncu-yeşilliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

