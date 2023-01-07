Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 71 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Suçluların yakalanmasına yönelik 50 ekipten oluşan 121 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, hakaret ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan haklarında arama kararı bulunan 71 şüpheli gözaltına alındı.



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