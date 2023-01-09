TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Alanyaspor'u ziyaret etti:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Alanyaspor'u ziyaret etti:

AA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Alanyaspor'u ziyaret etti:

ANTALYA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol akademileri projesi kapsamında Corendon Alanyaspor'u ziyaret etti.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde turuncu-yeşilli kulübün başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından karşılanan Büyükekşi, burada gazetecilere projeyle ilgili açıklama yaptı.

Akademi hedefini gerçekleştirmek için ziyarette bulunduklarını anlatan Büyükekşi, "2023-2024 sezonunda birinci hedefimiz akademi projesi. Süper Lig ekiplerine akademi zorunluğu getirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde Trabzonspor, Giresunspor, Galatasaray, Beşiktaş, Altınordu, Göztepe ve Antalyaspor tesislerine ziyaret yaptık. Bugün de Alanyaspor ziyaretini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Büyükekşi, Süper Lig, birinci, ikinci ve üçüncü ligde kulüplerin ekonomik darboğaz içerisinde olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Süper Lig'den başlayarak kulüplerimizin özellikle sürdürebilirlik anlamında adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Taşıma su ile değirmenin dönmeyeceğini herkesin anlaması gerekiyor. Hedef yurt dışından futbolcu transfer etmek yerine, yurt dışından altyapılara hoca getirmeyi düşünüyoruz. Bunu yaparken de eğitim için ücret tahsil etmeden TFF olarak üzerimize alacağız. İnşallah her Süper Lig kulübünden 20 altyapı hocasını alıp, yetiştirip, sertifika vermeyi planlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında olduğu gibi bir müfredatla bütün kulüplerin aynı anda aynı konuları işlemesi. Havuzumuzda 11 yaştan 19 yaşa kadar ortalama 200 kişi, 19 kulüpten 4 bin futbolcu havuzumuz ilk yılda olacak. Aynı eğitimi almış olacaklar."


- "Belçika ve Hollanda'dan randevularımızı aldık"


Takımların altyapı ve tesis açısından çok farklılıklara sahip olduğunu dile getiren Büyükekşi, bunları aynı seviyeye getirmek istediklerini vurguladı.

Kulüplere minimum standartları getirmek istediklerini aktaran Büyükekşi, şunları söyledi:

"Bu standartları hedeflerken her kulüpte 2 bin 400 metrekare tesis, 3 saha ve bir adım ilerisi için de 6 bin metrekare tesis ve 6 saha. Tamamen altyapıyı kapsayacak bu. İnşallah Türk futbolunda hedefimiz her yıl A takımına ortalama 2 futbolcu yetiştirecek sistem geliştirmek. Bunun için konuşuyoruz. Gönüllü olarak bir B takımı olarak kurulmasını da destekleyeceğiz. Onları da 3 ligde başlatacağız. Avrupa'da benzer özelliklerini araştırdık. Bu anlamda yurt dışı gezilerine başlayacağız. Belçika ve Hollanda'dan randevularımızı aldık."

Büyükekşi, hedeflerinin Türk futboluna uyum sağlayacak en iyi sistemi araştırmak olduğunu vurgulayarak, bunun altından kalkabilecekleri bir model oluşturmak istediklerini kaydetti.

Şubat ya da mart ayında eğitimlere başlamak istediklerini vurgulayan Büyükekşi, "İnşallah yapacağımız çalışmalar faydalı olur. 2023-2024'te Süper Lig, daha sonraki yılda 1. Lig'de hedef yaklaşık 40'a yakın akademi kurdurmak. Daha sonra düşen takımlar, çıkan takımlar ile bu sayının artacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, takımların sadece başarı konusuna odaklanmış durumda olduğunu belirterek, "Bu bir spor müsabakası, bir savaş değil. Yenmek, yenilmek veya berabere kalmak var ama asıl önemli konu fair play. Fair play konusunu mutlaka öne çıkarmamız lazım. İşin ucunda savaşı kaybettik veya kazandık diye bir şey yok." şeklinde konuştu.


- "Dünyada her geçen gün kadın futbolu önem kazanıyor"


Büyükekşi, her geçen gün ileriye giden kadın futboluna önem verdiklerini söyleyerek, "Biz de şu anda kadın futbolunu Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün altından aldık. Ayrı bir direktörlük haline getirdik. Kadın futbolunun da Türkiye'de Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de maçları olacak. Bu maçlarla havuzumuzu genişletip, hedefimiz birkaç yıl içerisinde Süper Lig maçlarını oynayan oyuncuları profesyonel yapabilmek. Kadın futboluyla ilgili kız çocuklarımızı bilinçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Büyükekşi, Alanyaspor'un Süper Lig'de son derece başarılı bir takım olduğuna da vurgu yaparak, "Bu projenin belli kısmını aslında Alanyaspor uyguluyor. Bakıyoruz ki her sene bir oyuncuyu büyük bir kulübe transfer ediyor, burada gelir elde ediyor ama bizim hedefimiz şu doğru modeli alıp, tüm takımlarımıza yaymak." değerlendirmesinde bulundu.


- Çavuşoğlu: "Hep birlikte el ele verip çalışmamız lazım"

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Büyükekşi'yi ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Büyükekşi'nin Türk futbolunun geleceği için iyi şeylerde yapmaya çalıştığını ve yaptığını aktaran Çavuşoğlu, "Futbolda kötü gidişatın sebebi genelde ya MHK'dir ya da futbol federasyonudur. Tabii biz kulüp başkanları da kendimize pay çıkarmalıyız. Çünkü futbolun genetiğinde her kademesinde hata olabilen bir oyundur. Kulüp başkanları, teknik ekip, futbolcular, MHK ve tabii ki federasyonda sorunlar olabilir ama bazı konularda da birlik olmamız lazım. Türkiye'de futbolu bundan sonra iyiye götüreceksek 3'üncü ligden, amatör ligden en üst noktası olan Süper Lig'e kadar tüm kulüplerimiz, hem spor bakanlığımız hem federasyonumuz hep birlikte el ele verip çalışmamız lazım." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF Başkanı Büyükekşi, B takımı projesini açıkladı
YEREL HABERLER TFF Başkanı Büyükekşi, B takımı projesini açıkladı
Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı yapıldı
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı ...
Şentop'tan APA ülkelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü için destek çağrısı (3)
YEREL HABERLER Şentop'tan APA ülkelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...
Antalya İl Emniyet Müdürü Çevik'ten, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Antalya İl Emniyet Müdürü Çevik'ten, 10 Ocak Çalışan ...
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova ile görüştü:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı ...
Antalya'daki cinayete ilişkin 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'daki cinayete ilişkin 2 zanlı tutuklandı
(Görüntülü) - DAVULCU HÜSEYİN &#039;ALACAK&#039; İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) - DAVULCU HÜSEYİN 'ALACAK' İÇİN ...
TBMM Başkanı Şentop, Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı el-Barkani ile görüştü:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Yemen Temsilciler Meclisi ...
Antalya DOB'ta "Fındıkkıran" balesi sahnelenecek
YEREL HABERLER Antalya DOB'ta "Fındıkkıran" balesi sahnelenecek
Antalya'da 5 gün 'kuvvetli' yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Antalya'da 5 gün 'kuvvetli' yağış bekleniyor
ANFAŞ Hotel Ekipman ve Food Product fuarları 17 Ocak'ta başlayacak
YEREL HABERLER ANFAŞ Hotel Ekipman ve Food Product fuarları 17 ...
Eski hakem Cüneyt Çakır, Antalya'daki "WL Convention" organizasyonunda konuştu:
YEREL HABERLER Eski hakem Cüneyt Çakır, Antalya'daki "WL Convention" ...
Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gazipaşa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Antalya'da polisten öğrencilere eğitim
YEREL HABERLER Antalya'da polisten öğrencilere eğitim
Davulcu Hüseyin 'alacak' için öldürülmüş
YEREL HABERLER Davulcu Hüseyin 'alacak' için öldürülmüş
TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Altıntop'tan "VAR kayıtları" açıklaması:
YEREL HABERLER TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ...
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Kaş'ta anıldı
YEREL HABERLER Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah ...
Hamit Altıntop: VAR kayıtlarını açıklayarak mahremiyetimizi gösterdik
YEREL HABERLER Hamit Altıntop: VAR kayıtlarını açıklayarak ...
(Görüntülü) - POLİSE &#039;BIÇAKLANIP, GASBEDİLDİM&#039; DEDİ, KAVGA ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - POLİSE 'BIÇAKLANIP, ...
TBMM Başkanı Şentop, Antalya'da açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Antalya'da açıklamalarda ...
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi ...
(Görüntülü)ŞENTOP ANTALYA DEKLARASYONU KABUL EDİLECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞENTOP ANTALYA DEKLARASYONU KABUL EDİLECEK
Şentop'tan APA ülkelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü için destek çağrısı (2)
YEREL HABERLER Şentop'tan APA ülkelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.