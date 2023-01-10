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ANTALYA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'nda ikinci gün oturumları başladı.

Kundu bölgesindeki bir otelde "Değişen Uluslararası Dinamiklerde Çok Taraflılığın Teşvik Edilmesi" temasıyla düzenlenen genel kurula, APA üyesi 27 ülkeden parlamento heyetleri katıldı.

Otelin farklı salonlarında düzenlenen oturumlarda konuk heyet başkanları, sunumlar gerçekleştirdi. Genel kurul kapsamında, ikili ve üçlü görüşmeler de yapıldı.

Toplantıya, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf, Yemen Temsilciler Meclisi Başkanı Sultan Said Abdullah el-Barkani'nin yanı sıra Doğu Timor, Suudi Arabistan ve Türkmenistan meclis başkanları katıldı. Irak, Filistin, Rusya, Ürdün, Umman heyetlerine ise meclis başkanvekilleri başkanlık etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve heyeti de özel misafir olarak toplantıda yer aldı.

Genel kurulda, İcra Konseyi toplantılarının yanı sıra APA Daimi Komitelerinin toplantıları yapılarak, taslak kararlar görüşüldü.

Birçok önemli konu başlığının müzakere edildiği genel kurulun bugün yapılacak kapanış oturumunda, Antalya deklarasyonu kabul edilecek.

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