Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Akdeniz Üniversitesi

Hakemler: Cihan Aydın, Ömer Tevfik Özkoç, Cemil Tunç

Fraport TAV Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Floranus (Dk. 88 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 106 Emirhan Alperen Yılmaz), Soner Aydoğdu (Dk. 88 Mustafa Erdilman), Mehmedi (Dk. 88 Ndao), Nakajima, Larsson (Dk. 95 Cemali Sertel), Sinan Gümüş (Dk. 71 Luiz Adriano)

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Arif Kocaman, Ackah (Dk. 62 Cardoso), Ali Karimi, Ramazan Civelek (Dk. 74 Mensah), Kemen (Dk. 78 Mane), Emrah Başsan (Dk. 118 Ethem Balcı), İlhan Parlak (Dk. 74 Gökhan Sazdağı)

Goller: Dk. 105 Cardoso, Dk. 120 Ethem Balcı (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Ackah, Dk. 52 Cardoso, Dk. 58 Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor)





ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yukatel Kayserispor, normal süresi 0-0 tamamlanan maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fraport TAV Antalyaspor'un Yukatel Kayserispor'u ağırladığı mücadelenin normal süresi 0-0 tamamlanınca, uzatma devrelerine geçildi.

105. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Mane'nin sol çaprazdan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Cardoso kafayla topu kaleci Ataberk Dadakdeniz'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

120. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ethem Balcı, meşin yuvarlağı kaleci Ataberk Dadakdreniz'in sağından filelere gönderdi: 0-2.

Müsabakayı 2-0 üstün tamamlayan Yukatel Kayserispor, adını çeyrek finale yazdırdı.





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