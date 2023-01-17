Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar

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ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçındaki ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Sarı-Kırmızılı takımda Muslera'nın yerine Okan Kocuk, Sacha Boey'in yerine Emre Taşdemir, Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Emin Bayram, Lucas Torreira'nın yerine Berkan Kutlu, Sergio Oliveira'nın yerine Fredrik Midtsjö, Barış Alper Yılmaz'ın yerine Milot Rashica, Juan Mata'nın yerine Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin yerine Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de yer aldı.

Atakaş Hatay maçında ilk 11 başlayan Dubois ile Nelsson bu karşılaşmada da kendilerine ilk 11'de yer buldu.

Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosuna Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mathias Ross ile Kazımcan Karataş alınmadı.

Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Koçuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Berkan Kutlu, Midtsjö, Rashica, Mertens, Yunus Akgün, Gomis 11'iyle çıktı.





- Alanyaspor'da tek değişiklik oldu

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Francesco Farioli, evinde Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.

Farioli, Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Pereira'nın yerine Yusuf Özdemir'e şans verdi.

Turuncu-yeşilli ekip, Galatasaray karşısına Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Yusuf Özdemir, Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Efecan Karaca, Ahmed Hassan 11'iyle çıktı.

Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı maça ilgi gösteren Corendon Alanyasporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, tribünleri doldurdu.





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