Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler S.A. ve S.Ç'nin Kepez ilçesindeki ikametlerinde kaçak sigara imal ederek, piyasa sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 elektrikli sigara dolum makinesi, 2 hava kompresörü, 50 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 410 bin boş makaron, 35 bin tütün doldurulmuş makaron ile 300 bin sigara paketleme ambalajı ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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