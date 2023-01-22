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İşitme engellilerde A Milli Takım dünya, gençler ise Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

AA

İşitme engellilerde A Milli Takım dünya, gençler ise Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

ANTALYA (AA) - FATİH HEPOKUR - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan İşitme Engelliler Milli Futbol takımında A milliler dünya, gençler ise Avrupa şampiyonluğuna hazırlanıyor.

Geçen yıl Brezilya'da düzenlenen Deaflympics'te de üçüncülük elde eden genç milli takımı, ağustosta Türkiye'nin ev sahipliğinde Samsun'da yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Antalya'nın Manavgat ilçesinde kampa girdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklenen takım, bu yıl içinde yapılacak organizasyonlarda yeni şampiyonluklara imza atmak için çalışıyor.


- Gençler Avrupa şampiyonluğuna hazırlanıyor

İşitme Engelliler Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Ali Metin, AA muhabirine, 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı olarak Manavgat'ta kampa girdiklerini ve bu yıl Samsun'da düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye'de İşitme Engelliler Süper Ligi'nde 24 takımın mücadele ettiğini, bu takımların içinden 25 sporcuyu kampa çağırdıklarını dile getirdi.

Hem Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak hem de A milli takımı gençleştirmek istediklerini anlatan Metin, "Genç takımızdan 8-9 yetenekli sporcumuzu A milliye çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii bu kamp süreçlerimiz devam edecek. Bu çocuklarımız üstüne kata kata kendilerini yetiştirip daha iyi seviyeye çıkacaklar. Samsun'daki şampiyonaya kadar 4 kamp daha geçireceğiz. Hedefimiz genç milli takımda yeniden şampiyon olmak." diye konuştu.


- A milli takımı Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Teknik direktör Metin, A milli takımın da eylülde Malezya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlandığını söyledi.

Takımın nisanda kampa gireceğini belirten Metin, "Bizim dünya şampiyonu unvanımız var, o unvanı kesinlikle vermek istemiyoruz. Onun için iyi çalışmak istiyoruz. Gerek gençlerde gerekse A millide sporcularımız oldukça başarılı, her iki şampiyonada başarılı olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Metin, genç sporcuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Manavgat'a geldiği dönemde bir araya gelme fırsatı bulduğunu ve bundan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Erdoğan'ın kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiğini aktaran Metin, "Yazın için randevu verdi, inşallah Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı İsmail Arda Yamaç da kampta iyi bir uyum yakaladıklarını ve şampiyonluğa odaklandıklarını vurguladı.

Genç sporculardan Muhammet Emin Yıldız ise Antalya'da güzel bir kamp geçirdiklerini ve iyi hazırlandıklarını dile getirdi.


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