Antalya'da anne ve kızının öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde anne ile kızının hayatlarını kaybettikleri apartman dairesindeki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hülya Çetinkaya (63) ve kızı Filiz Kaplan'ın (46) ölümüne ilişkin gözaltına alınan O.A. (28), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Yangını çıkardıktan sonra teyze ve anneannesini eve kilitlediği öne sürülen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Güvenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki dairede 20 Ocak'ta çıkan yangında Çetinkaya ve kızı Kaplan yaşamını yitirmiş, bir tanığın, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan O.A'nın (28) elinde 5 litrelik bidonla binaya girdiğini öne sürmesi üzerine polis ekipleri bu yönde araştırma yapmıştı.

Mala zarar verme ve hakaret suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen O.A'nın, yangından önce anneannesi Çetinkaya ve üst katta oturan teyzesi Kaplan ile borç meselesi nedeniyle tartıştığı tespit edilmişti. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Olay öncesi, yangın çıkan dairede kavga yaşandığı ve Kaplan'ın Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istediği de kayıtlara geçmişti.

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