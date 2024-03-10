Elektrikli motosikletteki Gülnihal'in hayatını kaybettiği kaza kamerada

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü Gülnihal Alkan'ın (26) hayatını kaybettiği kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 15.30 sularında Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan S.S. (17) yönetimindeki 07 BGP 543 plakalı otomobil, Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gülnihal Alkan yola savrulurken, kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gülnihal Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülnihal Alkan'ın cenazesi incelemenin ardından morga konuldu. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S.'nin işlemleri sürüyor. Gülnihal Alkan'ın, yaklaşık 1 ay önce evlendiği eşinin iş yerine gittiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletin yolun sağ tarafından refüjün bulunduğu sola doğru manevra yaptığı sırada arkadan gelen otomobilin çarptığı, kazanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsünün metrelerce ileri fırladığı anlar yer aldı.