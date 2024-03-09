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        Balkan Yürüyüş Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:06 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:06
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        Balkan Yürüyüş Şampiyonası sona erdi
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        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası tamamlandı.

        Aksu ilçesindeki EXPO 2016 alanında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Yunanistan ve Slovakya'dan sporcular katıldı.

        Yarışmada sporcular, 5, 10, 20 ve 35 kilometrelik parkurlarda mücadele etti. Yarışmalar sonucunda Türkiye, 2 Altın, 3 Gümüş, 3 Bronz elde etti.

        Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi.

        Yarışmada sıralama kategorilere göre şöyle oldu:

        Büyükler 35 kilometre erkekler:

        1-Martin Gramatikov (Bulgaristan)

        2- Yordan Dimitrov (Bulgaristan)

        Büyük 20 kilometre erkekler:

        1-Alexandros Papamichal (Yunanistan)

        2- Hayrettin Yıldız (Türkiye)

        3- Loannis Kafkas (Yunanistan)

        Büyükler 20 kilometre kadınlar:

        1- Kiyriaki Filtisakaou (Yunanistan)

        2- Panagiota Tsinopoulou (Yunanistan )

        3- Ayşe Tekdal (Türkiye)

        20 yaş altı 10 kilometre erkekler:

        1- Mehmet Güngör (Türkiye)

        2- Şeyhmus Çapat (Türkiye)

        3- Elissaios Bardakis (Yunanistan)

        20 yaş altı 10 kilometre kadınlar:

        1- Mina Stankovic (Sırbistan)

        2- Esma Öztekin (Türkiye)

        3- Tülin Ek (Türkiye)

        18 yaş altı 10 kilometre erkekler:

        1- Furkan Yaran (Türkiye)

        2- Roman Tsomyk (Ukrayna)

        3- Azadullah Beğçe (Türkiye)

        18 yaş altı 5 kilometre kadınlar:

        1- Alessina Cristina Pop (Romanya)

        2- Dunja Eremic (Sırbistan)

        3- Veronica Tkachuk (Ukrayna)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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