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        Antalya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 18:14 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:27
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        Antalya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü.

        S.S.'nin (17) kullandığı 07 BGP 453 plakalı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Alkan'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü ise gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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