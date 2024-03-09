Türkiye'de 2023'te 5 binden fazla kök hücre nakli yapıldı

Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Şule Ünal Cangül, Türkiye'de geçen yıl 5 binden fazla kök hücre naklinin yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Cangül, Türk Hematoloji Derneğince Antalya'da yapılan 16. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de kök hücre naklinin arttığını belirtti.

Türkiye'nin bu anlamda önemli bir ilerleme kaydettiğini aktaran Prof. Dr. Cangül, 2000'li yılların başında 10 merkezde sadece 100 kök hücre naklinin gerçekleştirilebildiğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığının 2023 yılı verilerine göre 147 kemik iliği nakli merkezinin bulunduğu bilgisini veren Cangül, "2023'te yaklaşık 5 bini aşan kök hücre nakli uygulandı. Türkiye'de 10 milyon kişi başına düşen kök hücre nakli sayısı yılda 500 düzeyini aştı ve Avrupa Birliği ülkelerinin düzeyine ulaştı." dedi.

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali İrfan Emre Tekgündüz de hematopoetik kök hücre naklinin başta kan kanserleri, bağışıklık sistemi hastalıkları, kemik iliği yetmezlikleri ve bazı doğumsal metabolizma hastalıkları olmak üzere çeşitli hastalıklarının tedavisinde kullanılan, tam şifa sağlama potansiyeli olan önemli bir tedavi yöntemi olduğunu vurguladı.

- CAR-T hücre tedavisi hematolojik kanserlerde başarı gösteriyor

Türk Hematoloji Derneği Araştırma Sekreteri Prof. Dr. Selami Koçak Toprak ise son 20 yıldaki gelişmelerin kanser tedavisinde vücudun bağışıklık sisteminin etkin şekilde kullanılabileceğini gösterdiğini belirtti.

Toprak, CAR-T hücre tedavisinin akut lenfoblastik lösemi, lenfoma, multiple myeloma gibi hematolojik kanserlerin tedavi yaklaşımlarında büyük başarılar gösterdiğini kaydetti.

Toprak, mevcut tedavi yöntemlerinin tüketildiği ve yaşam beklentisinin çok kısa olduğu bilinen yüksek riskli hastalarda elde edilen başarılı sonuçların gelecekte bu yaklaşımın erken dönemde kullanılması halinde tedavi şansının yükseleceğine işaret ettiğini vurguladı.

Toplantıya ayrıca Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar da katıldı.