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        Kumluca'da 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletli öldü

        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Gülistan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:27 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:30
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        Kumluca'da 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletli öldü
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        ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü Gülistan A., hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan S.S. yönetimindeki 07 BGP 543 plakalı otomobil, Gülistan A.'nın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gülistan A. yola savrulurken, kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülistan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve Kumluca Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından talihsiz gencin cansız bedeni, Kumluca Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S. ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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