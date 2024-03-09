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        Bakan Ersoy: Antalya, turizmde rekorlar kırıyor

        KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya, turizmde rekorlar kırıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:12 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:15
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        Bakan Ersoy: Antalya, turizmde rekorlar kırıyor
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya, turizmde rekorlar kırıyor. Geçen yıl 16 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl için de çok iyi rezervasyonlar alıyoruz, 17 milyon rakamını da geçeceğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra da rekorlar kırılmaya devam edecek" dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki düğün salonunda sivil toplum kuruluşları, tarım esnafı ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Antalya'nın tarımda ve turizmde önemli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, Elmalı'nın tarım ilçesi olduğunu ve bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bakanlık olarak tarımsal turizme önem verdiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, "Antalya, turizmde rekorlar kırıyor. Geçen yıl 16 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl için de çok iyi rezervasyonlar alıyoruz, 17 milyon rakamını da geçeceğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra da rekorlar kırılmaya devam edecek. Elmalı'nın da turizm payından hak ettiğini alması gerekiyor. Buralarda ekolojik turizme önem veriyoruz" diye konuştu.

        31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayları için destek isteyen Bakan Ersoy, "İlçenin, büyükşehrin ve devletin uyumlu şekilde çalışması lazım. Bunu yapınca şahane sonuçlar çıkıyor. Bu nedenle işi, ehil insanlara verelim" dedi.

        Bakan Ersoy, Korkuteli ilçesindeki otelde yapılan programda da her ilçeyi ziyaret edip ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini söyledi. Antalya'nın en çok turizm gelirine sahip şehir olduğunu vurgulayan Ersoy, turizm pastasından kentin tüm ilçelerinin hak ettiği payı alması ve turizm sezonunun 12 aya yayılması için çalıştıklarını belirtti. Bakan Ersoy, açıklamasında şunları söyledi:

        "Biz, Antalya'ya, Antalyalılara neler yapabiliriz diye çabalarken, bazıları da ne Antalya'ya ne Korkuteli'ye hizmet getirmek gibi derdi olmadan nasıl koltuğumu korurum endişesi yaşıyor. Bu açıdan 31 Mart büyük önem arz ediyor. Sizlerden ricam Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçelerimizde görevi ehil ellere vermeniz. Antalya'nın artık kaybedecek vakti yok, 5 yılda sorunlar birikti ama çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Önemli olan ehil ellere teslim edelim."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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