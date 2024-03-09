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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Elmalı'da vatandaşla buluştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turizmde rekorlar kırıldığını belirterek, "Geçen yıl 16 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl için de çok iyi rezervasyonlar alıyoruz, 17 milyon rakamını da geçeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:08
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Elmalı'da vatandaşla buluştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turizmde rekorlar kırıldığını belirterek, "Geçen yıl 16 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl için de çok iyi rezervasyonlar alıyoruz, 17 milyon rakamını da geçeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

        Ersoy, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşları, tarım esnafı ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

        Antalya'nın tarımda, turizmde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ersoy, bu sektörler başta olmak üzere kentin tüm sorunlarını yakından takip ettiklerini söyledi.

        Sık sık ilçeleri ziyaret ettiklerini, talepleri yerinde incelediklerini anlatan Ersoy, Elmalı'nın bir tarım ilçesi olduğunu ve bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

        Bakanlık olarak tarımsal turizme önem verdiklerini dile getiren Ersoy, şunları söyledi:

        "Antalya, turizmde rekorlar kırıyor. Geçen yıl 16 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl için de çok iyi rezervasyonlar alıyoruz, 17 milyon rakamını da geçeceğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra da rekorlar kırılmaya devam edecek. Elmalı'nın da turizm payından hak ettiğini alması gerekiyor. Buralarda ekolojik turizme önem veriyoruz."

        İngiltere'de yayınlanan bir dergide Antalya'nın en çok ziyaret edilen şehirler arasında 4'üncü olduğunu aktaran Ersoy, Antalya'nın her geçen yıl büyüme kaydettiğini ve kaybedecek bir 5 yılının daha olmadığını belirtti.

        31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayları için destek isteyen Ersoy, "İlçenin, büyükşehrin ve devletin uyumlu bir şekilde çalışması lazım. Bunu yapınca şahane sonuçlar çıkıyor. Bu nedenle işi, ehil insanlara verelim." dedi.

        Toplantıya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Cumhur İttifakı Elmalı Belediye Başkan adayı Ali Gökçe katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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