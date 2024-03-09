Atatürk'ün Serik'e gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı

Kutlama programında öğrenciler şiir okudu, oratoryom gösterisi yaptı. Okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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