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        Atatürk'ün Serik'e gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı

        Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik'e gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:30 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:07
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        Atatürk'ün Serik'e gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı
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        Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik'e gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Atatürk'ün 9 Mart 1930'da Serik ilçesinin ardından ziyaret ettiği Aspendos Antik Tiyatrosu'nda ziyaretin yıl dönümü kutlandı.

        Kaymakam Cemal Şahin, buradaki konuşmasında, Atatürk'ün Aspendos Antik Tiyatrosu'nu ziyareti sırasında tiyatronun derhal onarılarak ziyarete açılmasının talimat verdiğini belirtti.

        Kutlama programında öğrenciler şiir okudu, oratoryom gösterisi yaptı. Okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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