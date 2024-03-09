Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 234 kişi tutuklandı

Zanlılardan 234'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 36 tabanca, 9 tüfek ve 292 fişek ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada "kasten öldürme, yaralama, tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında aranma kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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