Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 234 kişi tutuklandı
Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan hakkında aranma kararı bulunan 234 kişi tutuklandı.
Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan hakkında aranma kararı bulunan 234 kişi tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada "kasten öldürme, yaralama, tehdit, hırsızlık ve dolandırıcılık" gibi suçlardan haklarında aranma kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada 36 tabanca, 9 tüfek ve 292 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 805 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 234'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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