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        Antalya'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:56 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:56
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        Antalya'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden döviz, 16 banka çeki, 1 tabanca ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, hırsızlık zanlısının Y.K. olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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