Antalya'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Ekipler, hırsızlık zanlısının Y.K. olduğunu tespit etti.

Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden döviz, 16 banka çeki, 1 tabanca ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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