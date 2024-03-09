Antalya'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı

Ekipler, Aslanbucak Mahallesi'nde "kasten öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından aranan zanlı S.U'yu (30) gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.