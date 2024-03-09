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        Antalya'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan aranan cinayet zanlısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 09.03.2024 - 17:07
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        Antalya'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan aranan cinayet zanlısı yakalandı.

        Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, Aslanbucak Mahallesi'nde "kasten öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından aranan zanlı S.U'yu (30) gözaltına aldı.

        Üzerinden başka bir kişiye ait kimlik çıkan şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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