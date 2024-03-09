Antalya'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı yakalandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan aranan cinayet zanlısı yakalandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan aranan cinayet zanlısı yakalandı.
Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Aslanbucak Mahallesi'nde "kasten öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından aranan zanlı S.U'yu (30) gözaltına aldı.
Üzerinden başka bir kişiye ait kimlik çıkan şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
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