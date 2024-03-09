Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:TurgutÖzal

        Hakemler: Berk Kurtulmuş, Selena Gamze Öget Çerçi, Sami İrek

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Brown 31, Henderson 10, Lucet 12, Bone 29, Günesh Denise Karaoğlan 6, Niray Sena Aral 6, Arzu Asiye Özdemir 6, Özge Kavurmacıoğlu 11, Helin Boybeyi 2, Gonca Karataş 4, Elif Emirtekin, Hazal Çetin

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 6, Sena Işık 7, Betül Kutlu 13, Nuran Tutsak 15, Öykü Taşkın 19, Elanur Demir 27, Şara Baş 4

        1. Periyot: 35-25

        Devre: 60-46

        3. Periyot: 88-72

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        ABD'de Ulusal Muhafızlar metrolarda
        ABD'de Ulusal Muhafızlar metrolarda
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Bakan Ersoy: Antalya, turizmde rekorlar kırıyor
        Bakan Ersoy: Antalya, turizmde rekorlar kırıyor
        Antalya'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Antalya'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 234 kişi tutuklandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 234 kişi tutuklandı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Elmalı'da vatandaşla buluştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Elmalı'da vatandaşla buluştu:
        Atatürk'ün Serik'e gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Serik'e gelişinin 94. yıl dönümü kutlandı
        Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı, 4 şüpheli tutuklandı
        Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı, 4 şüpheli tutuklandı