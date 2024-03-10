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        İngiltere'den gelen heyet, Antalya'da turizmi yaşayıp kenti tanıtacak

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Macaristan'ın önemli hava filosuna sahip Wizz Air hava yolu şirketi işbirliğinde İngiltere'den Antalya'ya gelen aralarında influencer, gazeteci ve fenomenlerin olduğu 170 kişi, kentteki gastronomi, doğa ve kültürel turizm destinasyonlarını deneyimliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:01
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        İngiltere'den gelen heyet, Antalya'da turizmi yaşayıp kenti tanıtacak
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Macaristan'ın önemli hava filosuna sahip Wizz Air hava yolu şirketi işbirliğinde İngiltere'den Antalya'ya gelen aralarında influencer, gazeteci ve fenomenlerin olduğu 170 kişi, kentteki gastronomi, doğa ve kültürel turizm destinasyonlarını deneyimliyor.

        Wizz Air hava yolu şirketinin "Get Lost with Wizz Air (Wizz Air ile kaybolun)" kampanyası kapsamında önceki akşam Londra'dan gelen heyet, Side, Tazı Kanyonu, Köprülü Kanyon, Kaleiçi'nde gastronomi, kültür, spor ve doğa macera gibi farklı alanların tanıtımının yapılacağı etkinliğe katıldı.

        Bugün Side'de sona erecek programla katılımcıların Antalya'da deneyimlerini, sosyal medya ve bloglarında ön plana çıkarmaları hedefleniyor.

        - "Antalya, 12 ay boyunca ziyaret edilebilecek bir şehir"

        Wizz Air İngiltere Genel Müdürü Marion Geoffroy, AA muhabirine, dünyanın farklı lokasyonlarını tanıtmak ve uçuş noktalarını geliştirmek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlediklerini söyledi.

        Aralarında influencer, basın mensubu ve fenomenlerin bulunduğu kişileri, bir yarışma kapsamında belirleyip, hiç bilmedikleri bir yere götürdüklerini anlatan Geoffroy, "Katılımcılar Londra'da uçağa bindiklerinde nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Antalya'ya yaklaştığımızda, uçaktan inecekleri sırada buraya geldiklerini öğrendiler. Eğlenceli bir etkinlik." dedi.

        Geoffroy, Antalya'nın turizmde önemli bir kent olduğunun altını çizerek, bu doğrultuda kampanyaya Antalya'yı da dahil ettiklerini söyledi.

        Türkiye'yi ve Antalya'yı önemsediklerini ve buraya daha fazla turisti uçurmak istediklerini kaydeden Geoffroy, "Antalya, sahiliyle gastronomisiyle kültürüyle eğlencesiyle kısacası her şeyiyle 12 ay boyunca ziyaret edilebilecek bir lokasyon. Biz de burada daha fazla var olmak istiyoruz." diye konuştu.

        - Hedef, nitelikli turizm

        Antalya Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın daha çok ve daha nitelikli turist çekmek amacıyla önemli tanıtım çalışmaları yaptığını söyledi.

        Wizz Air hava yolu şirketi işbirliğiyle gerçekleştirilen projenin de tanıtım çalışmalarından olduğunu dile getiren Zoroğlu, "Wizz Air Antalya'ya uçuşu olmayan bir hava yolu. Bakanlığımızla yaptığı anlaşma kapsamında bu yıldan itibaren uçuşlara başlıyor. Uçuş sayılarını da artıracaklar." dedi.

        Zoroğlu, proje ile hem hava yolu şirketinin destinasyonlarına Antalya'yı eklediklerini hem de dünya genelinde önemli bir potansiyele sahip influencer, basın mensubu ile fenomeni kente getirdiklerini belirterek, onlar için gastronominin, doğanın, kültürün içinde olduğu bir tanıtım programı hazırladıklarını ifade etti.

        Katılımcıların Antalya'daki güzellikleri deneyimleyip bunları sosyal medyada ya da yayın organlarında paylaşacaklarını aktaran Zoroğlu, "Turizmde paket turların yanında kendi otel rezervasyonunu kendisi yapan, şehrin içine giren, farklı tarihi ve kültürel noktalarında gezen, hediyelik eşya alan turistleri Antalya'ya getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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