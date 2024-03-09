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        Alanya'da çatıdan düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 23:01 Güncelleme: 09.03.2024 - 23:01
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        Alanya'da çatıdan düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştıkları evin çatısından düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Emişbeleni Mahallesi'nde bir evin çatısında onarım çalışması yapan H.T. (54) ve F.K. (27) dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ve sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralı işçileri hastaneye götürdü.

        Yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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