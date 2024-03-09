Alanya'da çatıdan düşen işçilerden biri öldü, diğeri yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ve sevk edildi.

Emişbeleni Mahallesi'nde bir evin çatısında onarım çalışması yapan H.T. (54) ve F.K. (27) dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten düştü.

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