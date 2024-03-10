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        'Temsili nikah memuru' yevmiyesi 1500 ila 4 bin lira

        NİKAH tarihi ile düğün yeri rezervasyonu uyuşmayan çiftlerin, misafirlerinin beklentisini karşılamak amacıyla düzenlediği nikah programında görev alan temsili nikah memurluğu, evlilik sektöründe meslek haline geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:20
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        'Temsili nikah memuru' yevmiyesi 1500 ila 4 bin lira
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        NİKAH tarihi ile düğün yeri rezervasyonu uyuşmayan çiftlerin, misafirlerinin beklentisini karşılamak amacıyla düzenlediği nikah programında görev alan temsili nikah memurluğu, evlilik sektöründe meslek haline geldi. Cübbesiyle organizasyona katılıp, çiftin isteğine göre günün anlamına uygun konuşma yapan, nikah defterini imzalatıp, evlilik cüzdanını teslim eden temsili nikah memurunun ücreti 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor.

        Nikah tarihi ile düğün yeri rezervasyonu uyuşmayan çiftlerin, misafirlerinin beklentisini karşılamak amacıyla düzenlediği temsili nikah programları son dönemde yaygınlaştı. Nikah kıyıldıktan sonra farklı tarihte salon, kır, sahil gibi mekanlarda düğün yapan çiftlerin ikinci kez nikah merasimi gerçekleştirdiği programlardaki artış, 'temsili nikah memurluğu'nu popüler hale getirdi. Farklı illerde 2 düğün yapan, nikah ile düğün tarihi uyuşmayan, ikinci kez nikah merasimi düzenlemek isteyenlerin tercih ettiği programlarda görev alan temsili nikah memuruna ödenen ücret, 1500 ila 4 bin lira arasında değişiyor. Düğün öncesinde çiftlerle konuşarak, isteklerini öğrenen, aldığı bilgiler doğrultusunda etkinlikte söyleyeceği yazıyı hazırlayan, isteğe göre mizahi veya beklenti doğrultusunda konuşma yaparak misafirlere eğlenceli tören yaşatan temsili nikah memurları, merasimde cübbesiyle, evlilik cüzdanını vermesi ve deftere imza atılması gibi ritüelleri de yapıyor. Temsili nikah memurları, çiftlerin isteğine göre konuşup, farklı konseptlerdeki organizasyonlarla tiyatral nikah yaparak, programa katılanların daha eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

        SAYILARINDA ARTIŞ VAR

        İnternet ortamındaki ilan sitelerinde 'temsili nikah memuru' olarak paylaşım yapıp, nikah merasimi düzenleyecek çiftlerle bağlantı kurmaya çalışan 'temsili nikah memuru' sayısında artış yaşandı. İllere ve organizasyona göre paylaşımlarında 1500 ila 4 bin lira arasında ücrete temsili nikah memurluğu yaptıklarını anlatan ilan sahipleri, talep halinde temsili nikah düzenlemek isteyenlerle görüşmeler yapıyor. İlan detaylarında, temsili nikah memurları etkinliğe cübbe, nikah defteri, evlilik cüzdanı ile geldiklerini anlatıp, kendileriyle iletişime geçen çiftlerin taleplerini yerine getiriyor.

        ‘HER İLANA ALDANILMASIN’

        Tüm Uluslararası İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TUSKO) Genel Başkanı Barış Ay, son dönemde temsili nikah memurları ve tiyatral nikah merasimi düzenleyenlerde artış yaşandığını belirtti. Temsili nikah merasimi yapanların isteğine göre organizasyonda görev yapan bu kişilerin 1500 ila 4 bin lira arasında ücret aldığını dile getiren Ay, "Çiftler nikah merasimi anısı oluşturmak, misafirlerini memnun etmek için farklı organizasyon düzenliyor. Organizasyonlarında temsili nikah memuru talep ediyor. İnternette de temsili nikah merasimi ve temsili nikah memurluğu yapanların ilanlarına sıklıkla karşılaşıyoruz. Önerimiz, profesyonel kişilerce ve organizasyon firmalarıyla bu etkinliğin düzenlenmesi. Her ilana aldanılmasın. Ödeme yapılıp, hazırlık yapıldıktan sonra merasime gelmeyen temsili nikah memuru mağduriyeti yaşamaması için buna dikkat edilmeli" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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