Golf Milli Takımı'nın aday kadrosu Antalya'da kampa girdi

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ANTALYA (AA) - Golf Milli Takımı aday kadrosunun kış kampı, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen kampa, 16'sı kadın 32 sporcu katıldı.

Türkiye Golf Milli Takımı Antrenörü İhsan Gencay Asan, gazetecilere, yoğun bir şekilde başladıkları kampın 1 hafta süreceğini söyledi.

Sabah sporu ile başlayıp günde 2 farklı antrenman yaptıklarını belirten Asan, "Temmuz ayında Slovakya'da yapılacak Erkek Takım Şampiyonası ve Finlandiya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası için yükselme maçları oynayacağız. İlk hedefimiz milli takım olarak o lige yükselip en üst seviyede Türkiye'yi ve golfümüzü yurt dışında temsil etmek. Orada iyi dereceler elde etmek, onun için çalışıyoruz." dedi.

Milli sporcu Cem Başpınar da yaklaşık olarak 12 sene önce golf sporuna başladığını vurgulayarak, hedefinin yurt dışında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu kaydetti.

Kampın çok iyi geçtiğini dile getiren milli golfçü Aylin Evyap ise bol antrenman yaparak kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

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