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İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

ANTALYA (AA) - İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yıl 805 projenin 370'inin tamamlandığını, diğerlerinin ise devam ettiğini belirtti.

Antalya'nın sembollerinden biri olan Saat Kulesi'nin restoresinin sürdüğünü aktaran Yazıcı, kulenin az bir işinin kaldığını ve kısa süre içinde bitirileceğini kaydetti. Bu yıl da kente katkı sunacak hizmetler üretmeye devam edeceklerini bildiren Yazıcı, kurumlar arası iyi bir koordinasyon olduğunu ifade etti.

- "Turizm noktasında güvenlik olmazsa olmazımız"

Antalya'nın dünyaca tanınan bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Yazıcı, 2022'nin çok iyi geçtiğini, 2023'ten de umutlu olduklarını bildirdi. Kentteki hareketliliğin kış aylarında da devam ettiğine işaret eden Yazıcı, çok sayıda yabancı misafirin kente geldiğini ve konakladığını belirtti.

Güvenlik konusunun da son derece önemli olduğuna dikkati çeken Yazıcı, "2022'nin turizm verileri iyi gitti. 2023'te de devamını bekliyoruz. Turizm hem Antalya hem de ülke ekonomimize büyük katkı sunuyor. Turizm noktasında güvenlik olmazsa olmazımız. Koordineli ve hassas bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, kadına şiddet konusuna da değinerek, tüm kurumların bu konuda daha hassas olması gerektiğini ifade etti. Kadına karşı şiddetin bir insanlık suçu olduğuna dair farkındalık oluşturmalarını isteyen Yazıcı, bu konunun sadece emniyetin, jandarmanın işi olmadığını, herkesin sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

Toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Albay Murat Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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