Antalya'da Aktif Yaşlı Merkezi üyeleri konser verdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde kalan 65 yaş üstü bireylerden oluşan grup, konser düzenledi.

Atatürk Kültür Parkı'ndaki Büyükşehir Belediyesine bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi'nde 65 yaş üstü bireylere yönelik spor, fizik tedavi, sanat ve sosyal etkinliklerin yanı sıra danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

Merkezde düzenlenen müzik eğitimlerine katılan 65 yaş üstü bireylerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Eğitmen İsmail Elmas yönetimindeki koro hicaz, muhayyer, nihavent ve uşşak makamlarında eserler seslendirdi.



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