Antalya'da fırtına etkili oluyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde de yüksek dalgalar oluştu. Sahile gelen ve rüzgar nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken turistler dalgaların fotoğrafını çekti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce, yer yer kuvvetli olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.





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