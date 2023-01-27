Golf Milli Takımı aday kadrosunun Belek'teki kış kampı sona erdi

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ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Golf Milli Takımı Aday Kadro Kış Kampı sona erdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübündeki kış kampına, TGF Golf Milli Takımı antrenörleri Gencer Özcan, İhsan Gencay Asan ve Begüm Yılmaz ile 32 sporcu katıldı.

Yurt içi ve yurt dışındaki müsabakaların turnuva takvimine hazırlanılması amacıyla günde çift antrenmanla gerçekleştirilen TGF Golf Milli Takım Aday Kadro Kış Kampı'nda, farklı formatta bireysel ve takım maç oyunları, kondisyon, koordinasyon çalışmalarıyla kısa mesafe çalışmaları yapıldı.

Kampta sporcuların fiziksel, zihinsel, teknik ve taktik olarak gelişimini arttırıp, oyuncuların başarısını daha yukarıya taşıyacak çalışmalar hedeflendi.





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