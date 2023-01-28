GÜNCELLEME 2- Alanya'da orman yangını başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Bayırkozağacı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına çok sayıda orman ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale ediliyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AA muhabirine, iş makineleri ve ekiplerle yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangının geniş bir alana yayıldığını ifade eden Yücel, "Yangın bölgesine yakın yerleşim alanları bulunuyor. Bayırkozağacı Mahallesi'nde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama yayılma ihtimali var. Risk almamak için mahalleyi boşalttık." dedi.

Bölgede ara ara yağmur yağdığını dile getiren Yücel, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun mücadele yürüttüğünü kaydetti.

- Yağmur yangının yayılma hızını azalttı

Yangına yakın bölgedeki vatandaşları, can güvenliği için daha güvenli yere taşıdıklarını anlatan Yücel, şunları söyledi:

"Elektrik tellerinden şüpheleniliyor ama elimizde somut bir belge yok. Hem Toslak, Emişbeleni bölgesinde hem de Bayırkozağacı bölgesinde orman yangını vardı. Toslak ile Emişbeleni bölgesindeki yangınlar yayılmadan söndürüldü. Buradaki bölgede yangın sürüyor. Yağmurun yağmasıyla biraz kontrol altına alındı. Meteoroloji verilerine göre ilerleyen saatlerde yağmurun etkisini arttırması bekleniyor. İnşallah daha fazla zarar oluşmadan yangın kontrol altına alınacaktır."

Mahalle sakinlerinden Hasan Ali Soytürk de rüzgar nedeniyle yangının kısa sürede yayıldığını belirtti. Yangının mahalleye yakın olması nedeniyle tüm insanların evlerini boşalttığını aktaran Soytürk, kısa sürede yangının söndürülmesini temenni etti.





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