Futbol: Spor Toto Süper Lig

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Sönmez, Deniz Caner Özaral

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 72 Amar), Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 88 Fredy), Larsson, Doğukan Sinik (Dk. 72 Ndao), Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 46 Ufuk Akyol), Nakajima (Dk. 78 Admir Mehmedi)

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Serkan Göksu), Avounou (Dk. 73 Mrsic), Kartal Kayra Yılmaz, Geraldo (Dk. 73 Sekidika), Bettaieb (Dk. 14 Onur Ayık (Dk. 88 Gheorghe)), Umut Nayir

Goller: Dk. 33 Umut Nayir, Dk. 56 Onur Ayık (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 38 Larsson, Dk. 48 Güray Vural, Dk. 90 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Doğukan Sinik, Dk. 76 Veysel Sarı, Dk. 90 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 84 Sekidika (HangiKredi Ümraniyespor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 yendi.

48. dakikada Antalyaspor öne geçti. Serbest vuruşta topun başına geçen Güray Vural'ın şutunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-1

50. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında defansa çarpan top Ufuk Akyol'un önünde kaldı. Ufuk Akyol'un penaltı noktası üzerinden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

53. dakikada Larsson'un sol kanattan ortasında topa ceza sahasında bekletmeden vuran Larsson'un şutunda kaleci meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topa hareketlenen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, rakip savunma oyuncusu meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinden çıkardı.

56. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Orta sahadan atılan ara pasa hareketlenerek sol çaprazdan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-2

90. dakikada Antalyaspor öne geçti. Larsson'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fredy'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 3-2

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.