Aksu'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Aksu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarlı Mahallesi'nde sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 103 şişe sahte içki, 588 sahte bandrol, 120 sahte etiket, 100 sahte hologram ve 110 boş şişe ele geçirildi.

Şüpheliler S.Y. ve A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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