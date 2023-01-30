Antalya'da 68 gündür haber alınamayan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 68 gündür haber alınamayan genç kızı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Ekmel Mahallesi'ndeki evinden ehliyet kursuna gitmek için 24 Kasım'da ayrılan 21 yaşındaki Seda Nur Uludağ'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Karada ve denizde yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemeyince aramalara ara verildi.

Seda Nur Uludağ'ın anne ve babası, son günlerde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı.

Genç kızın öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine Seda Nur Uludağ'ın görüntülendiği Koru Mahallesi Poyraz Koyu mevkisinde arama çalışması tekrar başlatıldı.

Bu kapsamda, Selinus ve Kahyalar sahiline kadar olan bölümde Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç timi su altında, Antalya'dan gelen AFAD ekipleri de özel eğitimli kadavra köpeğiyle karada arama çalışması yaptı.

Aramalarda Seda Nur Uludağ'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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