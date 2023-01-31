ATSO ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, 2023 turizm sezonun geçen yıla oranla daha canlı geçmesinin beklendiğini söyledi.

Bahar, oda binasında gerçekleştirilen meclis toplantısında yaptığı konuşmada, kira artışlarının Antalyalıların ve iş dünyasının bir numaralı sorunu haline geldiğini belirtti.

Antalya'nın ticaretinin hak ettiği noktada olmadığını ifade eden Bahar, "Antalya'nın gelecek hedeflerinin ilk sırasında 'shopping friendly', yani ticaret dostu bir şehir olmak yatmaktadır." dedi.

Bahar, kente toptancı hali örneğinde olduğu gibi ihtisas ticaret merkezleri ve toplu iş yerleri yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Temel girdilerde fiyatların düşmesini bekliyoruz. Enflasyon ve istikrar konusunda bir kararlılık ve güven ortamı sorunumuzun ilacı olacaktır." diye konuştu.

Dünya ekonomisinde, özellikle Avrupa'da yavaşlamanın çok belirgin olduğuna işaret eden Bahar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turizmde geçen yıla oranla 2023 sezonunun daha canlı olmasını beklemekteyiz. Sezon öncesinde Antalya turizmini ele alacak kapsamlı bir toplantı üzerinde de çalışıyoruz. Antalya'da bu yıl serbest bölgeyle birlikte ilimizin ihracatı 2 milyar 700 milyon dolara yaklaşmıştır. Tarım ihracatımız toplamda yatay seyretmekte, bazı ürünlerde artış, bazılarında azalma görülmektedir. Son dönemde fiyatlar kışa rağmen artmamıştır. Yaz aylarındaki düzeye yakın devam etmektedir. Sanayide, turizme ve ihracata yönelik çalışan firmalar, iç piyasaya çalışanlardan daha iyi durumdadırlar. Konut sektöründe yüksek maliyetlere rağmen inşaat yatırımlarının arttığını gözlemliyoruz."

Bahar, Kredi Garanti Fonunda (KGF) açıklanan paketin de hızla devreye girmesini beklediklerini dile getirdi.

Antalya'nın hızlı trene ihtiyacı olduğunu belirten Bahar, hava ulaşımında dünya markası haline gelen kentin diğer ulaşım ağlarında da aynı kimliğe bürünmesinin bir gereklilik olduğuna dikkati çekti.





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