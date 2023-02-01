Antalya Şehzade Korkut Camisi'nin tarihi ve restorasyon süreci kitap oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde yer alan ve Selçukluların fethi sonrası kiliseden camiye dönüştürülen Şehzade Korkut Camisi'nin tarihi ve restorasyon süreci kitap oldu.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Antalya Şehzade Korkut Cami Bir Vakıf Yapısında Korumacılık" adıyla hazırlanan kitabı Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya takdim eden Vakıflar Bölge Müdürü Lütfü Karabacak, kitabın içeriği hakkında bilgi verdi.



Yapının Antalya'nın fethinden sonra ilk Selçuklu İslam eserlerinden biri olduğunu aktaran Vali Yazıcı, "Kültürümüzün bir parçası olan Şehzade Korkut Camisi'ni yeniden ayağa kaldırmak bizim için büyük mutluluk. Ecdadımızdan bize miras kalan Şehzade Korkut Camisi gibi eserlerimizi en güzel şekilde restore ederek halkımıza sunmaya devam edeceğiz. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'müzde fethin sembolü olan bu camimizin tarihi ve restorasyonu ile ilgili hazırladıkları kitabı bizlere tanıttılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Karabacak ise, hazırladıkları kitap ile Şehzade Korkut Camisi'nin geçmiş ve günümüz arasında bir bağ kurarak son yaşanmışlıklarına bir pencere açmayı düşündüklerini ifade etti.



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